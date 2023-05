Justiça investiga favor de Medina ao Benfica

O Ministério Público (MP) está a investigar a suspeita de que a Câmara de Lisboa terá concedido uma isenção ao Benfica na taxa pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas (TRIU) e da compensação urbanística em obras realizadas no complexo do Estádio da Luz. O Benfica, então liderado por Luís Filipe Vieira, teria de pagar uma taxa de valor superior a 1,7 milhões de euros, mas, segundo apurou o, não a terá pago.Leia notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.