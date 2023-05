Professor suspenso por assediar duas alunas em Setúbal

Um professor de Informática de 41 anos foi suspenso e impedido de dar aulas depois de duas alunas de 15 anos da Escola Básica de 2.º e 3.º ciclo de Aranguez, Setúbal, o terem acusado de assédio sexual e apresentado queixa na PSP. O professor começou a dar aulas na escola este ano letivo e, segundo as duas alunas do 8.º ano, o assédio começou com elogios à beleza delas e tentativas de mexer no cabelo durante as aulas.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.