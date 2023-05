Duas maternidades fecham para obras no Verão e nove com horários limitados

Nove maternidades com horários limitados e duas encerradas para obras criam novas dificuldades às grávidas a partir do próximo mês e até ao fim de setembro, de acordo com o calendário para o Verão do plano ‘Nascer em Segurança’ do Serviço Nacional de Saúde. As maiores limitações nos serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia e blocos de partos ocorrem na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde oito maternidades terão horários alternados: Santarém, Vila Franca de Xira, Loures, Amadora/Sintra, S. Francisco Xavier (Lisboa), Almada, Barreiro e Setúbal. A nona unidade com restrições é Portimão.Leia notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.