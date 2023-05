“Coloquei o lugar à disposição”: Rúben Amorim disposto a sair do Sporting por falhar objetivos

“Na reunião que tive com o presidente, Frederico Varandas, e com o Hugo Viana (diretor desportivo) coloquei o lugar à disposição por ter falhado os objetivos”, revelou esta quinta-feira Rúben Amorim na antevisão do jogo desta sexta-feira do Sporting com o Vizela (21h15, SportTV1), que fecha a participação dos leões na Liga.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.