Filho procura testemunhas de acidente que matou pai em Loures

André Carvalho perdeu o pai, de 70 anos, num acidente de moto, no passado dia 16, na A36, na saída para Sacavém, Loures, e agora procura culpados."Acho que ele foi derrubado porque o tubo de escape do lado esquerdo tem uma marca de borracha que deve ser do carro que lhe bateu", contou o filho, de 36 anos."Ele era um condutor experiente, conhecia muito bem o percurso, estava a ir para o trabalho como fazia há cerca de 30 anos", acrescentou."O que eu quero é encontrar testemunhas que tenham visto o que aconteceu, para que se faça alguma justiça." A PSP está a investigar.