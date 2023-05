Moeda de cinco euros entra em circulação em Portugal a partir de junho

". Produzida em liga de cuproníquel, estará integrada na série "Dinossauros de Portugal".

No anverso (ou coroa) a moeda apresenta a imagem do fóssil de um dinossauro, o valor e o escudo nacional, além de inscrições onde se lê "Portugal" e "2023". No reverso (ou cara), é visível, novamente, o dinossauro e o nome científico da espécie que dá nome à moeda, um arvoredo e a representação do solo.A distribuição será efetuada apenas por intermédio de "