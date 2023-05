Polícia alemã investiga morte de médico português em Berlim

Henrique Proença da Cunha vivia naquele país há cerca de 4 anos.

A morte de um médico português com cerca de 30 anos, ocorrida na última quarta-feira em Berlim, Alemanha, está a ser investigada pela polícia local.

Henrique Proença da Cunha vivia naquele país há cerca de 4 anos, e passava algumas temporadas em Espanha.

O cadáver do jovem emigrante foi encontrado, e por haver dúvidas sobre as causas da morte já se iniciou uma investigação às circunstâncias que envolveram a mesma.

A morte de Henrique Proença da Cunha está a gerar uma onda de solidariedade com a família nas redes sociais. O jovem era filho de Pedro Proença da Cunha, professor universitário em Coimbra, e investigador na área da Geologia. As mensagens de apoio ao pai e à tia são às centenas.

O CM falou com um amigo próximo de Henrique, que não se quis identificar. O mesmo confirmou a morte, mas disse "desconhecer por completo as causas do óbito".

De acordo com os perfis que mantinha nas redes sociais, Henrique Proença da Cunha trabalhava para uma multinacional norte-americana, que tem filial em Portugal, e que se dedica a dar apoio a estudantes de medicina, e jovens médicos.

Fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse ao CM que "a estrutura consular na Alemanha está a acompanhar o caso".