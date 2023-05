Médico acusado de violar pacientes continua a fazer exames

Mais de dois anos depois de ter apresentado queixa por violação contra o médico, ex-deputado do PSD e antigo governador civil de Bragança, Telmo Moreno, Ana Maria Costa verificou que o radiologista continua a exercer, num hospital privado em Bragança, tendo sido novamente encaminhada para o clínico quando tentava marcar uma ecografia mamária. “Qual não foi o meu espanto quando vou marcar o exame, que teria de ser no Hospital Privado de Bragança, e me dizem que o médico de serviço era Telmo Moreno”, conta a utente.Saiba mais no Correio da Manhã