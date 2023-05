Homem viola a tia e ameaça-a com chave de fendas

Um homem de 58 anos foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa por ter violado a tia, de 74, na casa desta no concelho de Loures. A vítima foi agredida e golpeada, já que o predador sexual usou um espeto artesanal, feito com uma chave de fendas, para ameaçar a mulher.Saiba mais no Correio da Manhã