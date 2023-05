Governo dos EUA arrisca ficar sem dinheiro para pagar contas federais

Governo poderá entrar em incumprimento de pagamentos em 5 de junho.

Os EUA podem entrar em incumprimento a partir de 5 de junho, adiantou o Departamento do Tesouro, após ajustar a data estimada em mais alguns dias e enquanto não é alcançado um acordo sobre o teto da divida.

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, informou na sexta-feira o Congresso que, caso não se chegue a um acordo para elevar ou suspender o teto da dívida, o Governo poderá entrar em incumprimento de pagamentos em 5 de junho, mais quatro dias do que a data inicialmente estimada (1 de junho).

Perante o risco de o Governo norte-americano ficar sem dinheiro para pagar as contas, as negociações do 'teto' da dívida estão paradas numa divergência de fundo, com os Republicanos a dizerem que apenas aprovarão um aumento caso o Governo federal se contenha nos gastos públicos, apesar de Biden dizer que se limita a cumprir promessas eleitorais.