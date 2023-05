Influenciador chinês participa em desafio e morre após beber várias garrafas de bebida alcoólica em direto no Tiktok

Vídeo tornou-se viral nas redes sociais, mas já não está disponível.

O influenciador digital Wang, mais conhecido como "Sanqiange", morreu depois de ter feito um direto em que aparecia a beber várias garrafas de uma bebida espirituosa chinesa, Baijiu, na rede social Tiktok.O jovem participou numa competição, designada por "PK", com outro 'influencer', foi encontrado morto poucas horas depois, informou o Shangyou News, citado pela CNN.De acordo com a mesma fonte, os desafios "PK" envolvem batalhas em que os influenciadores competem entre si para ganhar prémios e presentes dos espectadores. Muitas vezes envolvem castigos para o derrotado e, neste caso, terá sido beber Baijiu."Não sei quanto é que ele já tinha consumido antes de eu ter entrado no programa. Mas na última parte do vídeo, vi-o a acabar três garrafas antes de começar a beber uma quarta", disse um amigo ao Shangyou News.O vídeo tornou-se viral nas redes sociais, mas já não está disponível. O jogo terminou por volta das 1h00. Quando a família encontrou o jovem, cerca das 13h00, ele já tinha morrido.A morte de Wang poderá aumentar o debate em torno da regulamentação desta 'indústria' dos influenciadores, tema que tem atraído a atenção das autoridades nos últimos anos devido ao estilo de vida luxuoso de alguns streamers e aos desafios fora do comum em que participam.