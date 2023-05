Benfica conquista 38.º título de campeão

Águias voltaram a vencer o campeonato na última jornada após derrotar o Santa Clara em casa, repetindo a história de há quatro anos.

O Benfica sagrou-se, este sábado, campeão português de futebol pela 38.ª vez, após vencer o Santa Clara na Luz por 3-0, com golos de Gonçalo Ramos (7'), Rafa Silva (28') e Alex Grimaldo (60').



As águias voltaram a vencer o campeonato na última jornada após derrotar o Santa Clara em casa, repetindo a história de há quatro anos, ano em que o Benfica venceu o 37.º campeonato.

Os autocarros, onde seguiram os jogadores do Benfica, saíram do Estádio da Luz cerca das 00h00 rumo ao Marquês de Pombal onde chegaram perto da 1h30. Foram recebidos por milhares de adeptos que os esperaram para festejar a conquista.

A cerimónia de entrega do título de campeão começou no Estádio da Luz cerca das 21h30. Os jogadores levantaram a taça minutos depois e viveram momentos d

e emoção e euforia.

As chegadas de jogadores como Enzo Fernandez (agora no Chelsea), Fredrik Aursnes e David Neres, e do treinador Roger Schmidt colocaram o Benfica, desde cedo, como principal candidato à conquista do título. O clube da Luz chegou a estabelecer uma vantagem de 10 pontos sobre o segundo classificado FC Porto. Porém, as derrotas com os dragões e GD Chaves diminuíram a vantagem das águias para 4 pontos, relançando o campeonato a poucas jornadas do fim. A vantagem benfiquista sofreu mais uma alteração na penúltima jornada do campeonato, quando o Benfica empatou com o Sporting (2-2).

Nas outras competições, o Benfica foi até aos quartos de final da Liga dos Campeões, tendo sido eliminado pelo Inter de Milão. As águias perderam apenas um jogo em toda a competição. Na Taça de Portugal, os encarnados perderam com o SC Braga nos oitavos de final e na Taça da Liga foi eliminado na fase de grupos.