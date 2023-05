"Obrigado pela enorme alegria que deram a todos os benfiquistas": Rui Costa agradece aos jogadores no balneário

Presidente das águias terminou o discurso a cantar o hino do clube com os jogadores.

Rui Costa celebra este sábado o primeiro campeonato nacional de futebol enquanto presidente do Benfica e no balneário, depois da vitória do clube das águias frente ao Santa Clara, agradeceu aos jogadores pela conquista. "Obrigado pela enorme alegria que deram a todos os benfiquistas", disse Rui Costa aos jogadores.O presidente começou por realçar que foi "um ano muito difícil para todos um ano muito difícil para o clube". "Obrigado em nome de todo o povo benfiquista", concluiu.O discurso do presidente foi rapidamente interrompido, tendo Rui Costa acabado por cantar o hino do Benfica com os jogadores.