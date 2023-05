Jogadores do Benfica invadem em festa conferência de imprensa de Roger Schmidt e dão 'banho' a treinador

Clube das águias sagrou-se este sábado campeão nacional de futebol depois de vencer o Santa Clara, na Luz, por 3-0.

Os jogadores do Benfica invadiram este sábado a conferência de imprensa de Roger Schmidt depois da conquista do 38º campeonato de futebol do Benfica, na Luz.A dado momento, o discurso do técnico das águias foi interrompido pelos jogadores que, em festa, entoaram cânticos e deram um "banho" ao treinador.Em conferência de imprensa, Roger Schmidt revelou estar "desejoso" de festejar a vitória do clube, no Marquês de Pombal, em Lisboa."Foi com grande esforço que chegámos aqui [...] Foi um combate duro", referiu o treinador."Tinha esperanças de conseguir trazer esta nau a bom porto", frisou o técnico alemão. Roger Schmidt teceu ainda fortes elogios aos jogadores: "Quem os viu jogar, sabe que eles tentavam sempre entusiasmar os adeptos".O Benfica sagrou-se este sábado campeão nacional de futebol depois de vencer o Santa Clara, na Luz, por 3-0.