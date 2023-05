Mulher morre atropelada por camião em Vila Nova de Famalicão. Outra pessoa ficou ferida

Acidente aconteceu por volta das 23h00.

Dois jovens foram colhidos por um camião, este sábado à noite, na variante nascente, em Vila Nova de Famalicão, ao que tudo indica, após a avaria do carro em que seguiam. Uma das vítimas, mulher de 25 anos, morreu no local. A outra vítima, homem, ficou gravemente ferido e foi transportado para o Hospital de Braga. O condutor fugiu após o atropelamento.O alerta foi dado às 22h53, na zona de Gavião.No socorro estão diversos meios dos Bombeiros Famalicenses e INEM, assim como a PSP, com 28 elementos, apoiados por dez viaturas.