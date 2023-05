Gestor burla família de juiz desembargador em 590 mil euros

Entre fevereiro de 2013 e novembro de 2017, o arguido, de 39 anos, exerceu funções de gestão e assistência informática num grupo responsável por várias farmácias na zona Norte - e que tem como gerente um juiz desembargador, sendo o neto do magistrado o elemento principal da sociedade. Durante este período temporal, o suspeito formulou um propósito criminoso com o qual se apoderou de 590 mil €.Saiba mais no Correio da Manhã