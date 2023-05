Assembleias de voto abrem na Turquia para a segunda volta das presidenciais

Erdogan, no poder desde 2017, obteve 49,5% dos votos na primeira volta contra 44,9% de Kiliçdaroglu.

As assembleias de voto abriram este domingo às 08h00 (06h00 em Lisboa) na Turquia para uma inédita segunda volta das presidenciais, entre o Presidente, Recep Tayyip Erdogan e o opositor Kemal Kiliçdaroglu.

Erdogan, islamista conservador, no poder desde 2017, obteve 49,5% dos votos na primeira volta contra 44,9% de Kiliçdaroglu, de centro-esquerda e laico, que contestou os resultados oficiais.

Depois de a aliança em torno de Erdogan e liderada pelo Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP) ter assegurado uma nova maioria absoluta no parlamento na primeira volta das eleições no passado dia 14 de maio, a estratégia dos dois rivais centrou-se na tentativa de assegurar os 5,2% de votos que na primeira volta contemplaram Sinan Ogan, terceiro candidato presidencial e com um acentuado discurso anti-imigração.