Cantor Roger Waters investigado por usar fato nazi durante concertos na Alemanha

As autoridades alemãs estão a investigar o músico britânico Roger Waters por ter usado um fato nazi durante os concertos que deu em Berlim, Alemanha, na semana passada. O fundador dos Pink Floyd, de 79 anos, explicou que ao usar o uniforme das tropas de Hitler se estava “a opor, de forma evidente, ao fascismo, à injustiça e à intolerância”. “As tentativas para ler na performance outra coisa que não uma atitude crítica são hipócritas e têm motivação política”, escreveu o artista nas redes sociais.





No espetáculo, o cantor usou uma gabardina preta com listas vermelhas nos braças e um emblema semelhante à suástica, apontando uma metralhadora falsa ao público. Os seus defensores lembram que Bob Geldof usou os mesmos artifícios no passado, mas os símbolos nazis são proibidos na Alemanha. Várias cidades alemãs tentaram proibir os concertos de Waters, alegando que ele é antissemita, mas falharam.