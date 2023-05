Homem golpeado com tesoura no tórax em Lisboa

Ferido foi transportado para o hospital.

Um homem está internado em estado grave no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, após ter sofrido pelo menos cinco golpes com uma tesoura no tórax, na Rua Horta e Silva, na Ajuda, em Lisboa.



A enteada da vítima assumiu a autoria do crime, mas as autoridades não acreditaram na versão apresentada.





O alerta para a ocorrência foi dado pelas 20h30 de sábado, e em sequência da mesma a mulher do ferido, de 47 anos, sofreu um ferimento profundo num braço, que terá sido feito com a mesma tesoura.A mulher também foi encaminhada para a mesma unidade hospitalar.As informações que foram dadas aoinicialmente davam conta de que se tratava por uma mulher esfaqueada pelo marido.

Até ao momento ninguém foi detido.



Em atualização