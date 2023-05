Mulher envenena e desmembra marido e é apanhada 48 horas depois

Corpo do homem foi encontrado sem braços, pernas e cabeça.

Uma mulher de 61 anos foi detida, esta sexta-feira, por ter envenenado o marido, de 64 anos, com veneno de rato e por o ter esquartejado, no Brasil, informa a polícia civil em comunicado. O crime foi desvendado 48 horas depois.De acordo com a polícia civil brasileira, na quinta-feira foi encontrado dentro de uma mala o tronco de um homem. Não foram encontrados braços, pernas, nem a cabeça.A secção de investigações gerais de Selvíria recebeu informações de que o homem estava desaparecido desde sábado e, em conversas com vizinhos, a polícia conseguiu apurar que o homem discutia frequentemente com a companheira.Ao ser entrevistada pela polícia, a mulher inicialmente negou qualquer envolvimento, mas depois mostrou muito nervosismo e acabou por confessar o crime às autoridades. A mulher confessou ainda onde estavam as restantes partes do corpo.A polícia foi ao local indicado pela mulher e encontrou a cabeça, os braços e as pernas dentro de sacos do lixo.