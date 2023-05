A vida de Ari Boulogne que nunca foi Ari Delon

No último fim de semana, foi encontrado morto e em avançado estado de decomposição no seu apartamento, em Paris, o filho ilegítimo de Alain Delon. O ator francês, atualmente com 87 anos, nunca reconheceu a paternidade deste filho nascido de uma relação com a cantora Nico. O fotógrafo Christian Aaron Paffgen de nascimento, conhecido posteriormente como Ari Boulogne, morreu aos 60 anos de uma overdose de heroína e o seu corpo só foi descoberto pelas autoridades um mês depois da data presumível do óbito. A sua companheira dos últimos anos foi detida pelas autoridades e acusada de “não-assistência a pessoa em perigo, homicídio involuntário, aquisição, transporte e posse de estupefacientes”. A vida de Ari, cuja semelhança física com o Alain Delon foi sempre inquestionável, é um trágico exemplo da era agitada e altamente problemática do ‘sexo, drogas e rock & roll’ que marcou artisticamente a década de 60 do século passado.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.