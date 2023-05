Partido Popular vence eleições municipais espanholas com 31,51% dos votos

Partido Socialista contabilizou 28,2% dos votos.

A direita do Partido Popular (PP) venceu este domingo as eleições municipais espanholas com 31,51% dos votos (6.833.182 votos), numa altura em que se encontram mais de 96% dos votos contados.De acordo com o jornal El País, o Partido Socialista (PSOE) arrecadou 28,2% dos votos o que corresponde a 6.115.076 dos votos. A diferença entre os dois partidos é de mais de 700 mil votos.Nas últimas eleições municipais, realizadas em maio de 2019, o PSOE registou 6.695.553 votos enquanto que o PP ficou-se pelos 5.154.728 votos.Espanha foi este domingo a eleições municipais em todo o país e regionais em 12 comunidades autónomas. Estas eleições são a primeira ida a votos este ano em Espanha, que tem também legislativas nacionais previstas para dezembro, no final de uma legislatura marcada pela primeira coligação governamental no país, entre o Partido Socialista (PSOE) e a plataforma de extrema-esquerda Unidas Podemos.

Os 35.539.083 eleitores escolhem este domingo 12 parlamentos regionais e mais de 8.100 assembleias municipais.

Nas 12 comunidades autónomas em que há eleições, o PSOE lidera os governos regionais de nove (Aragão, Astúrias, Baleares, Canárias, Castela La Mancha, Comunidade Valenciana, Extremadura, Navarra e Rioja); o Partido Popular (PP) de duas (Madrid e Múrcia) e o Partido Regionalista da Cantábria de uma (Cantábria).