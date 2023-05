Homem sofre ferimentos graves em despiste de carro em Santa Maria da Feira

Equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação da Feira foi acionada para o local.

Um homem, de 37 anos, sofreu ferimentos graves, na noite deste domingo, na sequência do despiste do carro em que seguia, em Santa Maria da Feira. O condutor perdeu o controlo da viatura e chocou, com violência, contra um muro.O alerta foi dado, cerca das 21h30, para os bombeiros da Feira, para um acidente rodoviário na rua professor Vicente Coelho, em Travanca. A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação da Feira também foi acionada. A vítima ficou politraumatizada e com um traumatismo cranioencefálico forte.A via está cortada ao trânsito. A GNR foi mobilizada para o local e investiga as causas do acidente.