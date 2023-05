Homem luta há 8 anos para ser reconhecido como pai de menina

O Tribunal da Relação de Lisboa chumbou o pedido de um teste de paternidade a um homem que desconfia ser o pai de uma menina, de 8 anos, filha de uma mulher com quem teve um relacionamento em 2014/15. Alegou que, em setembro de 2014, a mulher disse-lhe que estava grávida e que nunca colocaram a hipótese dele não ser o pai. “Posteriormente, a Ré mencionou-lhe que tinha sofrido um aborto espontâneo, o que não correspondia à verdade”, tendo a filha nascido em 2015.Saiba mais no site do Correio da Manhã