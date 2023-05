Santuário de Maddie na origem das buscas na Barragem do Arade

Casal britânico encontrou três pedras, flores e uma fotografia da criança. Polícia fez escavações no local.

Três pedras, um ramo de flores e uma fotografia de Madeleine McCann. A descoberta misteriosa daquilo que parecia ser um santuário em memória da criança inglesa foi feita por um casal britânico na Barragem do Arade, em Silves, em dezembro de 2007, sete meses depois do desaparecimento de Maddie.