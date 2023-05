Idoso mata mulher com quem viveu 56 anos e tribunal reduz-lhe pena

Tinha apanhado 19 anos de prisão por asfixiar Beatriz Cadinha até à morte em casa, mas pena desceu para os 15.

O Tribunal da Relação do Porto reduziu, de 19 para 15 anos de cadeia, a pena aplicada a António Teixeira, de 81 anos, que a 22 de maio de 2021 asfixiou até à morte a mulher, Beatriz Cadinha, de 78, na casa em que viviam, em Vila Nova de Gaia. Na origem da redução da pena esteve a idade do idoso e o facto de não ter antecedentes criminais. A decisão já foi confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça. A cumprir a totalidade da pena, só sairá da cadeia com 96 anos.