Apanhado recluso que fugiu da cadeia de Lamego durante hora do recreio

Paolo Chaves Diaz foi apanhado pelas 07h45 desta segunda-feira por quatro elementos da guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Vila Real depois de ter fugido da cadeia de Lamego no domingo.O recluso evadido, e já recapturado, tem 21 anos e aguarda julgamento por crimes de furto, condução perigosa de veículo rodoviário, dano qualificado e de resistência e coação sobre funcionário. Foi aberto um processo de inquérito interno com vista a apurar as circunstâncias em que a evasão teve lugar.Recorde-se que o jovem tinha fugido cerca das 14h50 de ontem do Estabelecimento Prisional de Lamego através de um muro na hora do recreio.