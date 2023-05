Preso ameaça guarda de morte na cadeia de Setúbal

Denúncia foi feita ao CM pelo Sindicato Nacional da Guarda Prisional.

Um guarda da cadeia de Setúbal está a ser obrigado a trabalhar junto de um recluso daquela prisão que foi retirado da medida disciplinar que cumpria, após ter ameaçado matar a tiro o guarda quando saísse da prisão.A denúncia foi feita aopelo Sindicato Nacional da Guarda Prisional (SNGP), e não foi desmentida pelos Serviços Prisionais.Os factos são de 18 de maio. O recluso que fez a ameaça recusou-se a ser contado e regressar à cela. Ao invés, ameaçou de morte vários guardas, e disse mesmo a um deles que o procuraria com a família, para o matar a tiro.A queixa foi imediata e o preso foi colocado provisoriamente numa cela disciplinar. No entanto, segundo afirmou aoFrederico Morais, do SNGP, "a mãe do preso foi falar com o diretor e acabou por voltar para junto da população prisional"."O guarda, com o nosso apoio, já apresentou queixa-crime na GNR", concluiu o responsável.