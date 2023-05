Filho de Schmidt revela plano do pai para celebrar o 39º e 40º título

Jovem admitiu que já "é do Benfica".

"O meu pai disse-me que enquanto vivermos em Portugal íamos festejar o 38.º o 39.º e o 40.º título. Quer deixar o Benfica com quatro estrelas na camisola [referente a 40 campeonatos nacionais]", revelou Jordi, filho do técnico Roger Schmidt, no calor da festa do 38.º título das águias, ainda no relvado da Luz."Até a minha avó está a chorar porque não pode estar aqui connosco. Este sucesso está a entusiasmar toda a família", prosseguiu o jovem, admitindo que já "é do Benfica": "Posso dizer que agora sou benfiquista. Passámos por muitos clubes mas nunca vivemos nem 25 por cento do que estamos a viver em Portugal. O Benfica é o máximo que experienciámos, até a minha mãe está a gostar de futebol. Somos todos benfiquistas, sim."