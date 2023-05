Marinha resgata tripulante de navio italiano ao largo de Sesimbra

Homem apresentava sintomas de enfarte do miocárdio.

A Marinha coordenou no sábado o resgate de um tripulante de um navio de passageiros de pavilhão italiano, que apresentava sintomas de enfarte do miocárdio.O paquete ‘Costa Fascinosa’ navegava a 18 quilómetros do Cabo Espichel, Sesimbra, quando o alerta foi lançado. O Centro de Coordenação de Busca de Lisboa fez primeiro a avaliação médica do doente, um filipino. Foi depois empenhada uma embarcação da Estação Salva-Vidas de Lisboa, que fez o resgate do doente, transportando-o para terra. Foi depois levado de ambulância para um hospital.