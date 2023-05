Menina de 13 anos morre de ataque cardíaco na escola em Penafiel

Criança ainda foi alvo de manobras de reanimação.

Uma menina de 13 anos morreu depois de ter sido vítima de doença súbita fulminante, na manhã desta segunda-feira, no recinto do Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste, na freguesia de Cabeça Santa.A aluna do 7° ano tinha acabado de chegar à escola quando disse que não se estava a sentir bem e caiu desamparada ao chão. Ainda foi alvo de manobras de reanimação por parte dos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios mas o óbito acabou por se confirmar.Terá sido vítima de um ataque cardíaco. O corpo foi removido para autópsia no Hospital Padre Américo, em Penafiel.A GNR foi ao local assim como uma equipa da VMER do Vale do Sousa.