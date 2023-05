Conselho de ministros espanhol aprova dissolução do parlamento e eleições antecipadas

Primeiro-ministro espanhol pediu eleições antecipadas para 23 de julho após derrota nas regionais espanholas, esta segunda-feira.

O conselho de ministros espanhol aprovou, esta tarde de segunda-feira, a dissolução do parlamento e as eleições antecipadas para dia 23 de julho.De acordo com o jornal El País, a reunião foi presidida pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, que de manhã anunciou o decreto após a derrota nas regionais espanholas.As eleições legislativas espanholas estavam previstas para dentro de seis meses, em dezembro.