PSD retira confiança política a deputado Pinto Moreira

Partido "irá também solicitar ao conselho de jurisdição nacional uma abertura de processo sobre candidatos à CML em 2017", referiu o social-democrata.

"O PSD não se conforma, nem quer contribuir para a degradação da política. E, por isso, faz diferente. Não nos escondemos atrás do ‘jargão à política o que é da política, à justiça o que é da justiça’, salientou.



O líder do PSD disse ainda que "a comissão permanente, sob proposta do seu presidente, solicitar ao Conselho de Juridição nacional a abertura de um processo de sindicância interna sobre os termos em que foram escolhidos os candidatos autárquicos de Lisboa às eleições de 2017".

Luís Montenegro, o presidente do PSD, confirmou esta segunda-feira que o partido retirou a confiança política ao deputado Joaquim Pinto Moreira. O político falava aos jornalistas a partir da sede, em Lisboa."A direção do PSD sob proposta minha decidiu em primeiro lugar retirar a confiança política ao deputado Pinto Moreira, eximindo a representar o grupo parlamentar do PSD nos trabalhos parlamentares. Esta decisão é pura e simplesmente política e justifica-se na sequência da retoma não coordenada do mandato parlamentar em momento distante do prazo de suspensão legalmente permitido.", referiu o social-democrata.Montenegro assinalou que o partido está voltado para um "novo ciclo político" e que "está focado nesse trabalho".O deputado foi constituído arguido na Operação Vortex e teve que abandonar o mandato. Na semana passada, a direção do PSD foi apanhada de surpresa, uma vez que político fez um pedido para regressar ao parlamento.

Pinto Moreira vai assim deixar de expressar a posição política da bancada social-democrata, mas continuará a integrá-la, sem passar a deputado não inscrito.