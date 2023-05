Dois sismos sentidos pela população na ilha Terceira nos Açores

Um dos abalos teve o epicentro a cinco quilómetros de Santa Bárbara.

Dois sismos foram esta segunda-feira sentidos na ilha Terceira, nos Açores, revelou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

De acordo com o CIVISA, pelas 09h40 (10h40 em Lisboa) foi registado um sismo de magnitude 2,1 na escala de Richter, com epicentro a cinco quilómetros de Santa Bárbara.

Este sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercali Modificada, na freguesia de Santa Bárbara, e com intensidade III na freguesia de São Bartolomeu, também no concelho de Angra do Heroísmo.

Antes, pelas 05h19, foi registado um abalo de magnitude 1,9 na escala de Richter, sentido na freguesia de Terra Chã, Angra do Heroísmo, com intensidade máxima III na escala de Mercali Modificada.

Com intensidade IV, considerada "moderada", os "carros estacionados balançam", as "janelas, portas e loiças tremem" e "os vidros e loiças chocam ou tilintam", podendo as paredes ou estruturas de madeira ranger, descreve o Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA) na página da Internet.

Com intensidade III, considerada fraca, o abalo é "sentido dentro de casa" e "os objetos pendentes baloiçam", sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", de acordo com o IPMA.