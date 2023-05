Condutor espancado por funcionários da EMEL. Vítima fica com nariz e três dentes partidos

Agressões só pararam devido à intervenção de populares.

Um homem de 35 anos foi espancado por três funcionários da EMEL na avenida da República, em Lisboa.Ao que oapurou, a vítima apresenta lesões na cabeça, tendo ficado também com o nariz e três dentes partidos.Tudo aconteceu cerca das 13 horas. O homem encontrava-se à espera da mulher e parou o carro. Um funcionário da EMEL que passava de mota mandou retirar a viatura, mas o condutor recusou. Os dois trocaram algumas palavras, até que um segundo funcionário da EMEL se aproximou e agrediu o condutor com um soco. Logo a seguir surgiu um terceiro colega.As agressões só pararam devido à intervenção de populares que se aperceberam da cena de violência. O homem foi assistido no local e transportado para o hospital de São José, em Lisboa. A PSP já procedeu à identificação dos suspeitos, apesar de ainda não ter realizado qualquer detenção.