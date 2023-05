Progressão na carreira vai ser acelerada para 300 mil funcionários públicos

O regime especial de aceleração do desenvolvimento das carreiras vai permitir que mais de 300 mil funcionários públicos progridam na carreira, a partir de 1 de janeiro de 2024. Nessa data, quem tiver seis pontos, salta uma posição na respetiva tabela remuneratória e ganhará mais entre 50 e 200 euros brutos por mês. O projeto de diploma desta medida será apresentado, e discutido, esta quarta-feira aos sindicatos do setor pela secretária de Estado da Administração Pública (AP), Inês Ramires.Saiba mais no site do Correio da Manhã