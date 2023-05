Bebé abanado esteve duas vezes em risco de vida

Santiago é ainda um bebé, mas teve já muitas provações. Entre agosto e outubro do ano passado, o menino esteve duas vezes em risco de vida. As graves lesões cerebrais que sofreu, compatíveis com a síndrome do bebé abanado, levaram a que ficasse mais de 100 dias em hospitais. Sofre de epilepsia. Os pais são, para o Ministério Público de Chaves, os responsáveis.Saiba mais no site do Correio da Manhã