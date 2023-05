Avaliação dos apartamentos T2 sobe 17 euros por metro quadrado

Valor mediano dos apartamentos com dois quartos fixou-se em 1679 euros/m2 em abril.

O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi de 1491 euros por metro quadrado em abril de 2023, mais oito euros do que o observado em fevereiro. O valor dos apartamentos da tipologia T2 subiu 17 euros, para 1679 euros/m2, tendo os T3 subido sete euros, para 1489 euros/m2.Saiba mais no site do Correio da Manhã