Subsídio de renda será pago a 185 mil famílias em duas datas

O primeiro pagamento do subsídio extraordinário de renda (uma das medidas do pacote ‘Mais Habitação’) chega esta terça-feira a 34 937 beneficiários (titulares de contratos), com retroativos a janeiro de 2023. A partir de agora, todos os meses (durante 5 anos) recebem o apoio. O valor médio do apoio deste universo é de 86,12 euros.Este primeiro universo foi apurado pela Segurança Social e diz respeito a famílias sem rendimentos de trabalho declarados em IRS. Já na primeira quinzena de junho serão pagos a mais 150 mil beneficiários, apurados pela Autoridade Tributária (AT) com rendimentos do trabalho declarados.

O valor médio do apoio por titular destes contratos é de cerca de 109 euros, também com retroativos a janeiro. São cerca de 185 mil beneficiários com pagamentos automáticos e feitos por débito em conta.