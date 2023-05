“A minha vida sexual é nula”: Bombeiro recorda dia em que foi atingido a tiro em Nelas

Luís Abrantes foi chamado para apagar um incêndio e acabou, com outras quatro pessoas, por ser baleado por José Guerra.

“A minha vida sexual é praticamente nula, ainda tenho saco [para fazer as necessidades] e nunca mais fui o mesmo operacional”, contou esta segunda-feira o bombeiro Luís Abrantes ao Tribunal de Viseu ao recordar a tarde de 16 de fevereiro do ano passado.



Nesse dia foi chamado para apagar um incêndio e acabou, com outras quatro pessoas, por ser baleado por José Guerra, de 64 anos. Este preparou uma armadilha numa serralharia, em Vale de Madeiros, Nelas, por não concordar com a divisão de bens feito pelo tribunal no processo de divórcio com a ex-mulher. José Guerra disse estar arrependido.