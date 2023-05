Grávidas obrigadas a viagem de 50 quilómetros devido a obras no hospital das Caldas da Rainha

Internamento, bloco de partos e Urgência Obstétrica vão ser assegurados pelo Hospital de Leiria.

O diretor do Serviço de Obstetrícia da unidade das Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) admitiu esta segunda-feira que enquanto decorrerem as obras que vão obrigar a que o Internamento, bloco de partos e Urgência Obstétrica tenham de ser assegurados pelo Hospital de Leiria, a 50 quilómetros, vai andar “preocupado” devido à distância a percorrer pelas grávidas, mas garantiu que tudo será feito “para encaminhar bem as senhoras e tentar que os constrangimentos sejam mínimos”.





Jorge Ribeiro reconhece que “não se pode estar tranquilo devido à distância”, salientando que um dos riscos são “mortes fetais devido a demora na prestação de cuidados médicos”. Espera que “os desfechos desfavoráveis sejam zero”. Entre 1 de junho e final de outubro o serviço no Hospital de Caldas da Rainha estará encerrado para obras consideradas “essenciais”. A administração do CHO apela às grávidas para que comuniquem com a linha de Saúde 24 ou o 112 quando sentirem necessidade de serem deslocadas para o trabalho de parto. Médicos e enfermeiros do CHO vão reforçar os meios existentes em Leiria às quartas e quintas-feiras e um ou dois dias por mês ao fim de semana.