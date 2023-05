Tribunal de Évora iliba homem que chamou "traficantes" e "abusadores sexuais" a militares da GNR

Juízes concluiram tratar-se apenas de "juízos de valor".

Um homem acusado de ofensas à GNR foi absolvido pelo Tribunal da Relação de Évora. Em causa estão publicações no Facebook onde se referia às autoridades como "palhaços, incompetentes, ladrões, traficantes e abusadores sexuais", segundo avança o Jornal de Notícias esta terça-feira.Mas as acusações não se mantiveram por aqui. Este homem chegou a insinuar, segundo o JN, que as forças de seguranças "GNR, PSP e oficiais de justiça", frequentavam "uma das maiores casas de prostituição do país" e que os membros do Núcleo de Investigação Criminal da GNR traficava armas "dentro da instituição".Os juízes responsáveis pelo caso desvalorizaram as alegações deste homem e concluiram tratar-se apenas de "juízos de valor".