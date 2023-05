Mancha verde brilhante no Grande Canal de Veneza já tem explicação. Saiba qual

Análises identificaram "a presença de fluoresceína nas amostras recolhidas".

A polícia de Veneza esteve a investigar a origem de uma mancha líquida verde brilhante que apareceu, no domingo, no Grande Canal de Veneza, em Itália. De acordo com o The Guardian, a mudança de cor deveu-se a uma substância não tóxica usada para analisar qualidade das águas residuais da cidade.



As análises identificaram "a presença de fluoresceína nas amostras recolhidas". Segundo a Agência Regional para a Prevenção Ambiental (Arpav), os resultados "não revelaram a presença de elementos tóxicos nas amostras analisadas".