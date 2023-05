Caos no Hospital Beatriz Ângelo deixa crianças e idosos sem assistência por mais de 16 horas

Durante a noite desta segunda-feira as urgências não funcionaram.

Cerca de 15 utentes estão desde a tarde desta segunda-feira à espera para serem atendidos nas urgências do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.Durante a noite as urgências não funcionaram, não tendo havido qualquer atendimento ou assistência.Segundo apurou o CM, os serviços foram retomados às 9h00 desta terça-feira e o tempo de espera mantém-se longo.Uma mulher, com fortes dores nos rins, foi informada de que terá de esperar pelo menos 16 horas. Outra idosa, com fortes dores de barriga, viu a temperatura ser medida ontem à tarde e até então mantém-se numa cadeira de rodas à espera de consulta.O pai de uma criança, também revoltado, disse à CMTV que o filho passou a noite a dormir no chão. A própria criança, com cerca de 4 anos, disse à CMTV ter dormido no chão. Estão há espera há 21 horas.Os utentes não sabem o motivo da espera mas acreditam tratar-se de falta de médicos.