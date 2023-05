Bruno de Carvalho lança música de Kuduro ao lado de cantor angolano

Videoclipe já conta com milhares de visualizações.

Bruno de Carvalho fez um dueto com o cantor angolano Scró Que Cuia. "Castigo", a música de kuduro lançada, esta segunda-feira, tem videoclipe e já conta com 20 mil visualizações em 13 horas.O antigo presidente do Sporting e agora DJ dedicou-se ao mundo da música e já lançou outros temos da sua autoria.