Luís Montenegro diz que "futuro Governo do PSD" vai revogar medidas sobre alojamento local

"A nossa posição é de tentar evitar que o Governo dê este passo de asfixiar (...) este setor tão importante da atividade económica", defendeu líder do PSD.

O presidente do PSD esteve esta terça-feira reunido com uma associação de alojamento local, em Lisboa, e assegurou que, caso o partido volte ao Governo, as medidas tomadas pelo Executivo de António Costa serão revogadas."A nossa posição é de tentar evitar que o Governo dê este passo de asfixiar, para não dizer eliminar, este setor tão importante da atividade económica e na área do Turismo. Reiteramos com a associação o compromisso de que se não for evitável este desfecho, a nossa promessa é muito firme e direta. Nós, no futuro Governo do PSD, revogaremos as medidas que o partido socialista propõe para o alojamento local", afirmou o Luís Montenegro.Questionado por alternativas, o líder do PSD referiu que a solução é que o "setor possa continuar a cumprir o seu papel de oferta de alojamento turístico de forma regulada, de forma a poder dinamizar a economia e a criação de emprego".Luís Montenegro foi ainda abordado pelos jornalistas sobre as perguntas que o presidente do PSD vai enviar a António Costa sobre a atuação do Serviço de Informações de Segurança na polémica com o adjunto de João Galamba. "As respostas estão do lado do Governo e do primeiro-ministro", referiu. "Não chega o primeiro-ministro dizer que foi legal. O primeiro-ministro tem que explicar como chegou a essa conclusão", defendeu.