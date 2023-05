Quatro distritos sob aviso laranja devido a trovoada

Outros quatro distritos estão sob aviso amarelo.

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda estão sob aviso laranja esta terça-feira devido à previsão de trovada e possível queda de granizo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os quatro distritos estão sob aviso laranja entre as 15h37 e as 21h00, por causa da previsão da ocorrência de trovoadas frequentes e concentradas, com queda de granizo, de acordo com um comunicado do IPMA.

No resto do território do continente quatro distritos estão sob aviso amarelo (Braga, Castelo Branco, Porto, Viana do Castelo), com condições favoráveis à ocorrência de trovoada, aguaceiros e por vezes granizo.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.