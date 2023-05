Carlos Moedas condena agressão de três funcionários da EMEL

Três funcionários da EMEL agrediram um condutor em Lisboa. A vítima partiu o nariz e três dentes.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, condenou as ações dos funcionários da EMEL, que conforme noticiou o CM, agrediram um condutor na tarde de segunda-feira na capital. Em entrevista à rádio TSF, o autarca considerou a situação "inaceitável".

"Não poderia ter acontecido. Já pedi a abertura de um inquérito para ver e apurar exatamente o que se passou, mas estas situações não podem acontecer. A minha visão política para a EMEL não é uma visão punitiva para as pessoas, mas sim trabalhar com elas para soluções de estacionamento. Portanto este comportamento, se assim foi, é inaceitável para uma empresa pública e, portanto, as consequências serão retiradas", explicou Carlos Moedas à TSF.





A EMEL anunciou em comunicado que foi instaurado um inquérito para apurar as responsabilidades criminais dos três funcionários que esta segunda-feira, conforme noticiou oespancaram um homem em Lisboa.O condutor estava parado na Avenida da República quando foi interpelado por um trabalhador da EMEL. Foi-lhe pedido que retirasse o carro, só que este recusou. Os dois trocaram algumas palavras, até que um segundo funcionário da empresa se aproximou e agrediu o homem com um soco. Logo a seguir surgiu um terceiro colega. A vítima, de 35 anos, ficou com várias lesões na cabeça, tendo partido o nariz e três dentes. As agressões só terminaram devido à intervenção de populares que estavam no local.