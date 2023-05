Série portuguesa "Rabo de peixe" está no Top-10 em mais de 30 países

Em Portugal, o programa encontra-se em primeiro lugar.

Três dias após a estreia na Netflix, a série portuguesa "Rabo de Peixe" já está entre as mais vistas da plataforma em todo o mundo. De acordo com os dados apurados pelo FlixPatrol, a produção entra nos Top-Shows de mais de 30 países.O novo lançamento português tem dado que falar tanto no País como internacionalmente. Em poucos dias, a produção tem suscitado interesse do público. Se esta segunda-feira, a série estava entre as dez mais vistas de 11 países, esta terça-feira surge no Top-10 de 33."Rabo de Peixe" está em primeiro lugar em Portugal e em segundo no Luxemburgo, na Malta e em Bahamas. Em Espanha surge na terceira posição e na quarta na Grécia, Uruguai, Polónia, Quénia, Jamaica, Islândia e Trinidade e Tobago.Com sete episódios e protagonizada pelo ator José Condessa, a série aborda questões sensíveis ligadas ao mundo da droga e àqueles, que em busca de uma vida melhor, decidem optar por caminhos perigosos. Tendo como cenário, a vila açoriana de Rabo de Peixe, onde nada acontece um grupo de amigos é confrontado com algo inesperado, quando encontram mais de uma tonelada de cocaína a dar à costa. A história é passada no início dos anos 2000.A série é a segunda produção lusa a ter lugar na plataforma de streaming, depois da exibição de "Glória", em 2021. "Rabo de Peixe" envolve o espetador numa aventura recheadas de percalços e crítica social.