Idoso detido por ameaçar a mulher à frente de militares da GNR

Militares da Guarda foram a casa do homem na sequência de uma denúncia de violência doméstica.

Um homem, de 77 anos, foi detido, este domingo, pela prática de crimes de violência doméstica contra a mulher em Penela, Coimbra.De acordo com um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), o idoso maltratou a companheira, de 64 anos, tanto física como psicologicamente.Os Militares da Guarda foram acionados na sequência de uma denúncia. Quando chegaram à casa do suspeito e efetuavam as diligências, o homem começou a ameaçar a mulher.A GNR apreendeu ainda cinco armas e diversas munições do indivíduo.